Özcan Yeniçeri: BAE'nin Türkiye'ye yaptığını neredeyse Yunan yapmadı

24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri yeniakit.com.tr canlı yayınında gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı programda Libya, Suriye ve ABD'deki gelişmeliri değerlendirdi.

Mehmet Özmen: Bu yeni koronavirüsünü nasıl değerlendiriyorsunuz Özcan bey

24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri: Bu yeni süreçte insanlar kendisini sorgulama fırsatı buldu. Ben de aynı muhasebeyi yaptım.

Mehmet Özmen: ABD, Libya, ve Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin ayak oyunlarıyla dünyanın birçok bölgesi yangın yerine dönmüştü. Bu sefer ABD yangın yerine döndü. Hocam siz ABD'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz.

24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri: Koronadan kaynaklı bir gerilim var tüm dünyada ve ABD'de, korona insanları bir gerilime soktu. ABD'nin tarihinde hiç olmayan bir başkan, bu Trump şimdiye kadarki başkanların uyguladığı yolu izlemedi. ABD'de ötekileştirme başladı. Trump'ın ortaya koyduğu söylem ve politikalar bir gerileme neden oldu. ABD'nin bilinç altında bulunan faşist ırkçı ve tahakkum edici ideoloji bir siyahinin öldürülmesi üzerine başladı. Korona nedeniyle insanların işsiz kalması da ABD'de insanların endişe duymalarına sebebiyet verdi. İnsanlar burnundan solur hale geldi. Son olay bardağı taşırdı. ABD'de 900 insan polisin kötü müdahalesi sonucu ölmektedir. Kitlesel olark ABD'nin karışması bu saydığım sebepler yüzündendir.

ABD'nin tüm dünyada darbe ve kumpaslar yaptığı herkes tarafından biliniyor. ABD'yi bir arada tutan şey Amerikan çıkarlarıdır. ABD'yi ayakta tutan iki temel unsur var. Birincisi ekonomi yani dünyanın her tarafını sömürmesi, ikincisi ise ABD'nin gücüdür. Bu iki güç ırkçılık gibi bazı şeyleri örtüyordu. ABD dünyanın her tarafına nizam veriyor. Adeta bazı konularda dünyaya öğretmenlik yapar gibi tavır içinde. Ülkelere demokrasi üzerinden yaptırım uygulayan ABD, kendi içerisini görmezden geldi. Trump'ın yıkıcı konuşmaları halkı öfkeli hale getirdi. İstismar edilen halk çatışma ve yağmaya girişti.

ABD'de bazı kişiler ok ve araçla protestocuların üzerine saldırıyor. İnceleme yapıldığında bunların bir kısmının polis olduğu iddia ediliyor. Trump bir ben varım bir de benim karşımda solcular var, hristiyan karşıtları var diyor. Trump çok profesyonel bir şekilde bu olaylardan faydalanıp sert tedbirler alacağı ve bununla Trump gibi biri olmazsa ABD yönetilemez algısı oluşturmaya çalışıyor.

Parayı takip ederseniz şeytanı bulursunu. ABD paranın sahibi çok güçlü bir yapısı var. ABD'nin dağılıp parçalandığını söylemek doğru olmaz. Bu protestolar yıkıcı zarar vermez. ABD atom bombasıyla 1 saniyede 100 bin insanı katletmiştir. Amerika sert tedbirlerle düzeni sağlayacaktır. Dünyada Amerika'nın prestiji düşücektir. Dünyadaki hegemonyasının sarsılacağını görmek bugünden mümkün.

Mehmet Özmen: Libya meselesini sormak istiyorum. Orada ilginç olaylar yaşanıyor. Libya'daki durumu ve Türkiye'nin politikasını nasıl yorumluyorsunuz.

24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri: BM'nin Libya hamlesi manidardır. Hafter güçleri yenilince devreye girmiştir. Bu Hafter denilen adam hem KGB hem de CIA ile irtibatlıdır. Amerika gibi Rusya ve Çin gibi ülkelerin inançları olmaz onların gücü vardır. Gücün yanında olurlar. Güç kimdeyse bu ülkelerin çıkarları oradadır. Hafter yenilince insanlık suçu işleyen biri olarak mahkemeye çıkar, kazanırsa bir kahraman ilan edilir. Bu süreçler böyle işler.

Türkiye'nin Libya politikasına bakarsak, doğruya duğru, yanlışa yanlış derim. Türkiye'nin en önemli hamlesi Doğu Akdeniz'de gemilerin bulundurulması ve emperyalizme büyük bir gözdağı vermiştir. Bizim Akdeniz'deki çıkarlarımız için bize kurulan komployu kırmak için Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla ciddi bir başarı sağlanmıştır.

Hafter Türkiye'nin sayesinde gerilemektedir. Türkiye bu politikanın arkasını daha da güçlendirmeleridir. Anlaşmalar ve destek daha çok artırılmalıdır. Msıır'ın öncülüğünde bölgede bir blok oluşturulmuştur. Türk devletinin Mısır, Suudi Arabistan ve suriye ile düşman olma niyeti yoktur ve olmamalıdır. tarih ve inanç birliğimiz vardır. Hükümet derhal harakete geçip bu ülkelerle kopuk olan ilişkileri düzeltecek adımlar atmalıdır.

Trump'ın yüzyılın anlaşması olarak adlandırdığı planın amacı İsrail'i bölgede etkili bir güç haline getirmektir. Bu bölgede islam ülkeleri arasındaki her gerginlik İsrail'in işine yaramaktadır. BAE'nin Türkiye'ye yaptığını neredeyse Yunan yapmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin finansmanı için Türkiye'ye ajanlar için 3 milyar dolar aktarmıştır. BAE'nin neler yaptığının farkındayız.

Suriye'deki durum

Suriye'de yapılması gereken şey Süleyman Şah Türbesi'nin yerine taşınmasıdır. Suriye'de barışın kolay olmadığnının farkındayım, Ortadoğu Ortadoğu insanındır. İsrail her aklına estiğinde Suriye'yi bombalıyor. Rusya'da buna hiç ses çıkarmıyor. Niye bu Rusya Türkiye'ye uçamazsınız derken İsrail'e sessiz kalıyor. Perde arkasında gizli bir anlaşmanın olduu ortadadır.

Biz Rusya ile İdlib'de devriye yaparken, başka bir bölgede Türkiye'ye karşı adım atıyor. Bu da yetmiyor Libya'da Hafter'i destekliyor. Dış politikada çok büyük manevralar var. Bu gerçeklere göre pozisyon almamız gerekiyor. Türkiye'nin milli silah sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor. Kendi silahlarımıza güvenmek zorundayız. İHA'ların başarısı tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Teknolojinin en üst seviyeye çıkması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor.

Mehmet Özmen: Hacam Türkiye siyasetini konuşalım. Kürtçe müzik başlığı ile adeta bir provokasyon kokuyor. CHP ve HDP'liler bunu kaşıyor adeta, bu konu hakkında neler söylersiniz?

24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri: Bu HDP, TMBB'de bulunmayı hak etmiyor. Hazineden aldığı parayla PKK'yı besleyen bir oluşuma parti demem ben. Niye bu sıralarda böyle provokatif hareketler ortaya çıkıyor. ABD'deki gibi Türkiye'yi karıştırıp insanları sokağa çıkarma peşindeydiler. Kadir isimli arkadaşa Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlar halkı birbirine düşürecek bir sonuç istiyorlar.

Bunlara ne verirseniz ikna etmeniz mümkün deği, yok dil eğitimi verdim diyin fark etmez, balkanların nasıl koptuğuna bakarsanız. Balkan komitecilerin talepleriyle HDP'nin isteklerinin aynı olduğunu görürsünüz. Bunlar siyaset yapmıyorlar. Halkı birbirine düşürecek çaba içerisindeler. Halk için bunların yaptığı hiçbirşey yok. Bunların bütün amacı Türk ve Kürt diye milleti birbirine kırdırmaktır. Bunlara bakmamak gerek ve tedbirler almak gereklidir.

Mehmet Özmen: Siyasete dönecek misiniz?

24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri: Ben MHP'li biriyim birçok partiden teklif geldi. Ancak hepsini geri çevirdim.