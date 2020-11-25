  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı yüzde 15,9 arttı
Aktüel

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı yüzde 15,9 arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:01:49 -
Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı yüzde 15,9 arttı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan, bu yılın ocak-ekim döneminde tekstil ürünleri ihracatını yüzde 15,9 artırdı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, yılın ilk 10 ayında ülkenin tekstil ürünleri ihracatı yüzde 15,9 artış kaydetti. Özbekistan, bu dönemde 1 milyar 524,7 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç etti.

Söz konusu dönemde tekstil ürünleri ihracatının yüzde 48,9’unu pamuk ipliği, yüzde 27,4'ünü hazır triko ve konfeksiyon ürünleri oluştururdu. Aynı dönem 649,1 milyon dolarlık pamuk ipliği, 376,8 milyon dolarlık hazır triko ve konfeksiyon, 103,1 milyon dolarlık örme kumaş, 72,4 milyon dolarlık pamuklu kumaş, 30,6 milyon dolarlık ipek ve ipek ürünleri ve 18,1 milyon dolarlık halı ihracı gerçekleştirildi.

522 çeşit tekstil ürününü dünyanın 65 ülkesine ihraç eden Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülkelerin başında 543,7 milyon dolarla Rusya yer aldı.

Rusya'yı, 325,9 milyon dolarla Çin, 223,9 milyon dolarla Kırgızistan, 174,4 milyon dolarla Türkiye, 37,1 milyon dolarla Polonya ve 35 milyon dolarla Kazakistan takip etti. Bu dönemde tekstil ürünleri ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 11,4'ünü oluşturdu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durdururken, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını bu yıl 2 milyar dolara, 2025'te ise 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
İsrail’e büyük şok! 'Normalleşme adımı atmayacağız' diyerek duyurdular
Dünya

İsrail’e büyük şok! 'Normalleşme adımı atmayacağız' diyerek duyurdular

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, İsrail ile kesinlikle normalleşme adımı atmayacaklarını duyurdu.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay