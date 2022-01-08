Özbekistan'dan 'Rusya' kararı! Tamamen durdurdu
Özbekistan yönetimi, Rusya’ya doğalgaz ihracatını tamamen durdurma kararı aldı. Özbekistan Enerji Bakanlığı’nın basın servisi tarafından yapılan açıklamada komşu ülkelere gaz arzının kapatıldığına yer verildi.
Özbekistan, Rusya’ya doğalgaz ihracatını tamamen durdurma kararı aldı. Özbekistan yönetiminin Rusya’ya doğalgaz ihracatını tamamen durdurma kararını alması, Kazakistan’ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki artan zam nedeniyle başlayan protestolardan beş gün sonra Rus haber ajansı İnterfax’ın internet sitesinde yer aldı.
"Rusya için 2022 yılı kapsamında bir planımız yok"
Azatlık Radyosu ( Radio Free Europe / Radio Liberty) Özbekistan Servisi’nin 7 Ocak 2022 tarihinde aktardığına göre Özbekistan Enerji Bakanlığı tarafından, “Şu anda Rusya Federasyonu’na gaz tedariki yapılmamaktadır. Ayrıca Rusya için 2022 yılı kapsamında bir planımız yok.” açıklaması yapıldı.
Kaynak: Kırım Haber Ajansı