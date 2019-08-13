Özbekistan’dan 20 ülkeye vize muafiyeti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in imzaladığı kararnameyle 20 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti tanındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından bugün imzalanan Özbekistan’da turizm sektörünün daha da gelişmesine ilişkin tedbirler hakkındaki kararname ile 1 Ocak 2020’den itibaren 20 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulanmaya başlanacak.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Küba, Meksika, Nikaragua, Panama, Trinidad ve Tobago, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarına 30 gün süreli vizesiz Özbekistan seyahati imkanı sağlanacak. Bu kararname ile Özbekistan’ın vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdığı ülkeler sayısı 83’e ulaştı.