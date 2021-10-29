Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçiminin resmi sonuçları açıklandı

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, düzenlediği basın toplantısında, ülkede pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, seçimi oyların yüzde 80,12'sini alan Liberal Demokrat Parti'den yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kazandığını resmen ilan etti.

Nizamhocayev, Mirziyoyev için 12 milyon 988 bin 964 seçmenin oy verdiğini bildirdi.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nizamhocayev, 670 bin 641 seçmenin (yüzde 4,14) Ekoloji Partisi lideri Narzulla Oblomuradov'a, 1 milyon 75 bin 16 seçmenin (yüzde 6,63) Halk Demokrat Partisi adayı Maksuda Vorisova'ya, 549 bin 766 seçmenin (yüzde 3,39) "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov'a, 88 bin 515 seçmenin (yüzde 5,48) Milli Şahlanış Demokrat Partisi lideri Alişir Kadirov'a oy verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı seçiminde ülke genelinde toplam 16 milyon 212 bin 343 seçmenin oy kullandığını belirten Nizamhocayev, seçime katılım oranının yüzde 80,4 olduğunu kaydetti.

5 yıllığına seçildi

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, pazar günü yapılan seçimlerde yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidildi.

Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, 20 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimi için ülke genelinde 10 bin 760 sandık kuruldu.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği Özbekistan yasalarına göre, herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde en çok oyu alan iki adayın seçimlerin ikinci turunda yarışması öngörülüyor.

Seçimi 50'den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip etti.

Ülkeyi 27 yıl boyunca yöneten ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Eylül 2016'da vefat etmesi üzerine aynı yıl aralık ayında düzenlenen erken seçimleri, üç rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61 oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.