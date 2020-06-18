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Özbekistan'da TOBB ETÜ şubesi açılacak

TOBB ETÜ'nün Taşkent'teki şubesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:39:22 -
Özbekistan'da TOBB ETÜ şubesi açılacak

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) şubesi açılacak.

Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun TOBB ETÜ şubesinin kurulmasına ilişkin kararı yayımlandı.

Buna göre, TOBB ETÜ'nün Taşkent'teki şubesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek ve devlete ait olmayan üniversite statüsüne sahip olacak. Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulacak TOBB ETÜ şubesindeki dersler ise İngilizce olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in şubat ayında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, TOBB ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında Taşkent'te TOBB ETÜ şubesi kurulmasına ilişkin iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü bünyesinde geçen yıl Türkiye'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştı.

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