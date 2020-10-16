Özbekistan'da Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü 90. yaşını kutluyor

TAŞKENT (AA) - Orta Asya'nın en eski tıp enstitülerinden Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü, kuruluşunun 90. yılını törenle kutladı.

Enstitüde yapılan törene, Türkiye, Rusya, Tacikistan, ABD ve Özbek tıp uzmanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Senatosu adına konuşan Rektör Prof. Dr. Jasur Rizayev, enstitünün 1930'dan bu yana Özbekistan yükseköğretiminin önemli üniversitelerinden biri olduğuna dikkati çekerek "Enstitü, yetiştirdiği on binlerce öğrencisiyle bölgenin sağlık eğitimine büyük katkılar sağladı." dedi.

Törene çevrim içi katılan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, enstitünün kuruluş yılını tebrik ederek "Semerkand Devlet Tıp Enstitüsünün düzenlediği yenilikçi etkinlikler, kullandığı modern teknolojiler ve ortaya koyduğu yenilikçi projeler zamana güvenle ayak uydurmasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Erdöl, özverisi, nitelikli araştırmaları, yüksek profesyonelliği ve geleneklere duyduğu saygısı sayesinde, enstitü ekibinin her zaman cüretkar planları ve fikirleri uygulamada başarıya ulaştığını kaydetti.