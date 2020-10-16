  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Özbekistan'da Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü 90. yaşını kutluyor
Aktüel

Özbekistan'da Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü 90. yaşını kutluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:32:30 -
Özbekistan'da Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü 90. yaşını kutluyor

TAŞKENT (AA) - Orta Asya'nın en eski tıp enstitülerinden Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü, kuruluşunun 90. yılını törenle kutladı.

Enstitüde yapılan törene, Türkiye, Rusya, Tacikistan, ABD ve Özbek tıp uzmanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Senatosu adına konuşan Rektör Prof. Dr. Jasur Rizayev, enstitünün 1930'dan bu yana Özbekistan yükseköğretiminin önemli üniversitelerinden biri olduğuna dikkati çekerek "Enstitü, yetiştirdiği on binlerce öğrencisiyle bölgenin sağlık eğitimine büyük katkılar sağladı." dedi.

Törene çevrim içi katılan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, enstitünün kuruluş yılını tebrik ederek "Semerkand Devlet Tıp Enstitüsünün düzenlediği yenilikçi etkinlikler, kullandığı modern teknolojiler ve ortaya koyduğu yenilikçi projeler zamana güvenle ayak uydurmasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Erdöl, özverisi, nitelikli araştırmaları, yüksek profesyonelliği ve geleneklere duyduğu saygısı sayesinde, enstitü ekibinin her zaman cüretkar planları ve fikirleri uygulamada başarıya ulaştığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakan Yard..
Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!
Gündem

Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve videolar hı..
HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay