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Dünya Özbekistan, Ramazan Bayramı sebebiyle Afganistan’a 185 ton yardım yolladı
Dünya

Özbekistan, Ramazan Bayramı sebebiyle Afganistan’a 185 ton yardım yolladı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:29:00 -
Özbekistan, Ramazan Bayramı sebebiyle Afganistan’a 185 ton yardım yolladı

Özbekistan’ın Afganistan sınırındaki Surhanderya İl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Özbek hükümeti, Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a 185 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan’ın Afganistan sınırındaki Surhanderya İl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Özbek hükümeti, Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a 185 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Un, buğday, pirinç, bitkisel yağ, şeker, konserve, giysi ve ayakkabı gibi malzemelerden oluşan yardım malzemeleri kara yoluyla Afganistan’ın Hayratan kentine ulaştırıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmetulla Ergaşev ile Surhanderya İl Vali Yardımcısı Anvar Aripov’un refakat ettiği insani yardım malzemeleri Afgan makamlarına teslim edildi.

Taliban yönetimindeki Afganistan’ın Ekonomi Bakanı Dilmuhammad Hanifi, teslim töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayında gönderdiği yardımdan dolayı Özbekistan yönetimine teşekkür ederek bu yardımın iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin kanıtı olduğunu kaydetti.

Özbekistan, geçen yıl ramazanda Afganistan’a demir yoluyla 4 bin ton insani yardım malzemesi göndermişti.
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