Özbekistan-Kazakistan ortak tatbikatı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan ve Kazakistan, ortak askeri tatbikat düzenledi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent yakınlarındaki Çırçık poligonunda Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği Kalkan-2019 ortak askeri tatbikatı sona erdi.

10 Eylül'de başlayan ortak tatbikat kapsamında iki ülke silahlı kuvvetleri ülkeye yasa dışı yollarla sızan silahlı çetelerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin karadan ve havadan operasyonlar düzenledi. İki ülke sınır bölgelerinde silahlı çetelerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik ortak tatbikata iki ülkeden 100'e yakın asker katıldı. Tatbikat kapsamında zırhlı araç ve askeri teçhizatın yanı sıra Mi-24 helikopteri de kullanıldı.

Açıklamada, taktik eğitim tatbikatı kapsamında verilen görevlerin Özbek ve Kazak askerlerce başarıyla yerine getirildiği belirtildi. Ortak tatbikatın son etabını Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbaev birlikte izledi.

Temmuz 2018'de Forış poligonunda iki ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı düzenlenmişti.

Ağustos 2017'de Özbekistan ve Kazakistan savunma bakanlıkları, tarihlerinde ilk defa askeri iş birliği planını içeren anlaşmayı imzalarken şubat ayında da iki ülke arasındaki askeri-teknik alandaki iş birliği anlaşması yürürlüğe girmişti.