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Özbekistan ile yatırım fırsatlarına kapı aralandı

Taşkent’te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda iki ülke arasında karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
Özbekistan ile yatırım fırsatlarına kapı aralandı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gündeme taşınırken karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Çin’in hayata geçirmekte olduğu “Tek Kuşak Tek Yol” projesinin güzergahı ve içeriği açısından kendilerini de etkilediğini belirtti. Kaan, “Çin’i, kara ve deniz yolu ağları sistemiyle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’ya bağlamayı hedef alan projede, coğrafi konumları dolayısıyla Türkiye ve Özbekistan, son derece stratejik noktalarda yer alıyor. 1 trilyon dolarlık yatırımı ve 3 milyardan fazla nüfusu bünyesinde barındıracak projenin, küresel ekonomiyi güçlendireceği bir gerçektir” dedi. Kaan, şöyle devam etti: “Önümüzdeki 50 yılı şekillendireceği öngörüsü yapılan bu büyük projenin önemli iki ayağı olarak, gelecek hedeflerimizi hayata geçirebilmek adına doğru stratejiler geliştirmek durumundayız. Elimizdeki gücü ve kozları en doğru biçimde kullanarak daha etkin olmalıyız.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
  1. Özbekistan’ın başkenti Taşkent
  2. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
  3. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan
  4. Çin
  5. Tek Kuşak Tek Yol

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