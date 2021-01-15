Özbekistan ile Tacikistan arasındaki yasak 9 ay sonra kalktı

Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Genel Müdürü İkram Subhanzade, bölge ülkelerinde ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine Mart 2020’den itibaren geçici olarak askıya alınan Taşkent ile Duşanbe arasındaki uçak seferlerinin, iki ülkenin koronavirüsle mücadele komisyonlarının kararları doğrultusunda yeniden başlatıldığını bildirdi.

Taşkent-Duşanbe uçak seferlerinin Özbekistan Hava Yolları ve Tacikistan’a ait Somon Air tarafından haftada iki kez yapılacağını kaydeden Subhanzade, yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi (PCR) ibraz etmeleri ve uçuş esnasında sağlık kurallarına uymaları gerektiğini aktardı.

İki ülke sağlık bakanlıkları verilerine göre, Tacikistan'da 10 Ocak'tan bu yana yeni vakaya rastlanmazken, Özbekistan'da son dönemde günlük vaka sayısı 50 civarında kaydediliyor.

Özbekistan, Eylül 2020'den itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerle uçak seferlerini yeniden başlatmıştı.