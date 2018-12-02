Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla görüştü.

Başbakan Aripov, Özbekistan'da faaliyette bulunan Türk iş adamlarının sorunlarını çözmek amacıyla son iki ayda ikinci kez toplantı düzenledi.

Taşkent'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarını tek tek kabul eden Aripov, girişimcilerin sorunlarını dinledi. Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut'un hazır bulunduğu toplantıda Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, Adalet Bakanı Ruslan Davletov ve diğer Özbek yetkililer de yer aldı.

Aripov, Türk iş adamlarının dile getirdikleri sorunlarıyla bizzat ilgilenirken, toplantıya katılan Özbek yetkililere de sorunların çözümüne yönelik talimatlar verdi.

Abdulla Aripov, önceki ay yine ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek sorunlarıyla ilgilenmiş, iş adamları da söz konusu toplantının verimli geçtiğini ve memnun kaldıklarını dile getirmişti. Aripov, yaptığı ilk görüşmede, bu tür toplantıların Türk iş adamları için faydalı olması durumunda sürekli olarak gerçekleştirmeye hazır olduğunu dile getirmişti.