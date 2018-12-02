THY- Euroleague
0553 313 94 23

Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi

02 Aralık 2018 Pazar 10:48
Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla görüştü.

Başbakan Aripov, Özbekistan'da faaliyette bulunan Türk iş adamlarının sorunlarını çözmek amacıyla son iki ayda ikinci kez toplantı düzenledi.

Taşkent'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarını tek tek kabul eden Aripov, girişimcilerin sorunlarını dinledi. Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut'un hazır bulunduğu toplantıda Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, Adalet Bakanı Ruslan Davletov ve diğer Özbek yetkililer de yer aldı.

Aripov, Türk iş adamlarının dile getirdikleri sorunlarıyla bizzat ilgilenirken, toplantıya katılan Özbek yetkililere de sorunların çözümüne yönelik talimatlar verdi.

Abdulla Aripov, önceki ay yine ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek sorunlarıyla ilgilenmiş, iş adamları da söz konusu toplantının verimli geçtiğini ve memnun kaldıklarını dile getirmişti. Aripov, yaptığı ilk görüşmede, bu tür toplantıların Türk iş adamları için faydalı olması durumunda sürekli olarak gerçekleştirmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:48
  1. Özbekistan
  2. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov
  3. türk işadamları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    1. Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    2. Tuz ihtiyaçlarını kuyudan karşılıyorlar
    3. Bakanlık "engel tanımayan"..
    4. Küçük Sena sosyal medyadaki çağrıyla..
    5. Meksika'nın yeni lideri Obrador, yemin..
    6. Gram altın yaklaşık 4 ayın en düşük..
    7. "Türk Okçuluğu" gelecek yıl UNESCO'da
    8. Bu cami Taksim’e yakıştı
    9. FETÖ sanıkları hesap veriyor
    10. ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
    11. Melih Gökçek tweet attı, sosyal medya..
    12. İstanbul'da kaçakçılığa yönelik..
    13. CHP'de Mansur Yavaş krizi: Rozet..
    14. Teröristler kaçarken silahlarını..
    15. Prens Selman'a 'Gelme' mesajı
    16. G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan..
    17. İstanbul'da köpeğini döven kişiye..
    18. Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş..
    19. Varlık Barışı’nda süre uzatımı
    20. İTO'ya göre fiyat artışları
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu