Özbek pilavı tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kilo kuzu kuşbaşı

1'er çay bardağı zeytinyağı ve ayçiçek yağı

Bir buçuk kilo kibrit çöpü biçiminde doğranmış havuç

4 adet orta boy doğranmış soğan

1 kg baldo pirinç

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

2 baş sarımsak

İsteğe göre tuz

1 litre kaynamış su

YAPILIŞI

Önce zeytinyağı ve ayçiçek yağını iyice kızdırın. Etleri yağa koyun. Hafif ateşte etlerin önce suyunu yavaşça bırakması sonra da çekmesini bekleyin (yaklaşık 20 dakika). Doğranmış soğan, sarımsak ve havuçları koyun. Kimyon ve karabiberin 2/3'ünü ekleyin. Havucun diriliği kaybolup, etle iyice kaynaşıncaya kadar hafif ateşte pişirin. Bu arada pilavlık pirinci iyice yıkayın ve soğuk suda 15-20 dakika bekletin. 1 litre kaynar suyun üzerine süzülmüş pirinci koyun. Kalan baharatları ekleyin. Suyunu çekince karıştırın. Pilavı malzemelerin üzerine koyun ve 25 dakika en kısık ateşte pişirin. 2 dakika dinlendirip, büyük bir tabak ya da tepsiye ters çevirin (pilav altta malzemeler üstte kalır).