Özbek pilavı nasıl yapılır? | Özbek pilavı tarifi malzemeleri
Özbek pilavı tarifi | Farklı bir pilav tarifi arayanlar Özbek pilavının tarifini araştırıyor. Doğru ölçüyle yapıldığında damakları şenlendirecek bu tarifi merak edenler pilav için gereken malzemeleri merak ediyor. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır? | Tam ölçülü Özbek pilavı | Özbek pilavı gerekli malzemeler
Özbek pilavı yapılışı | Orta Asya'da özel günlerde yapılan leziz bir tarif olan Özbek pilavını son derece kolay bir yöntemle evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, tam ölçülü Özbek pilavı nasıl yapılır?
Özbek pilavı tarifi
Malzemeler:
- 2 adet soğan
- 3 su bardağı pirinç
- 400 gram kuzu kuşbaşı
- 5 adet havuç
- 2 baş sarımsak
- 4,5 su bardağı sıcak su (Et suyu da kullanabilirsiniz)
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Özbek pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle sıvıyağı ve tereyağını ocağa alın.
Piyazlık doğradığınız soğanları yağda kavurun.
Soğanların rengi değişince tencereye etleri alın.
Etler suyunu çekene kadar kavurun.
5 adet havucu rendeleyin.
Rendelediğiniz havucu etin içine ekleyin.
Havuçlar yumuşayınca pirinci tencereye alın.
Tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika pirinçleri de kavurun.
Ardından tencereye suyu ekleyin.
Pilavın ortasına iki baş sarımsağı yerleştirin.
Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.
Pilav piştikten sonra bir süre demlenmesi için bekleyin.
Ardından pilavı sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.