Özbek Başkan konuşadursun, taraftar çıldırdı! Come To Galatasaray...

Kısa süre önce Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Çalışmalarına Real Madrid tesislerinde tek başına devam eden yıldız oyuncu için İspanyol devinin resmi hesabından bir paylaşım yapıldı. Real Madrid'de oynadığı dönemdeki golleri paylaşılan Ronaldo'nun transferine adeta göz kırpıldı. Bu paylaşımın altına Galatasaraylı taraftarlar ''Come to Galatasaray'' yorumları yağdırdı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Portekizli oyuncu, İspanyol deviyle görüşüp antrenman tesislerinde çalışmalara bile başlamıştı.

Real Madrid başkanı ile iyi ilişkileri olan Ronaldo, formunu kaybetmemek için özel izin alarak çalışmalarına Real Madrid tesislerinde tek başına devam ediyor. Özel hoca yardımıyla antrenmanlar yapan Ronaldo'nun hırsı dikkatlerden kaçmadı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid ile Ronaldo arasında yapılan anlaşma her an duyurulabilir... Yıldız oyuncuyu 1.5 yıllığına kadrosuna katmak isteyen İspanyol devinin paylaşımı ise Galatasaraylıları harekete geçirdi.

Real Madrid'in resmi Instagram hesabından yapılan Ronaldo paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Videonun altına ''Come To Galatasaray'' yorumları yağdıran Galatasaray taraftarı, Ronaldo'yu etiketleyerek mesaj gönderdi.