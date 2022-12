Özbek Başkan konuşadursun, taraftar çıldırdı! Come To Galatasaray...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, her yerde bana Ronaldo soruyorlar eleştirisine rağmen taraftarlar adeta çıldırdı. Come To Galatasaray yorumları sosyal medyada en çok gündem maddesi olan konu oldu