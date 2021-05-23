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Spor Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli belli oldu
Spor

Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli belli oldu

Ozan Tufan'ı satmak istemeyen Fenerbahçe, 20 milyon Euro bonservis bedeli biçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:37:00 - 2021-05-23 09:37:57
Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" dedi.

Ali Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.

Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor.

Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2+1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ozan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta 6 gol attı ve 10 asist kaydetti.

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