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Spor Ozan Tufan, Pelkas'a Yunanistan diye seslendi
Spor

Ozan Tufan, Pelkas'a Yunanistan diye seslendi

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ozan Tufan, sahadayken Pelkas'ın adını unutup Yunanistan diye seslendiğini anlatınca herkesi gülmekten kırıp geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:43:00 - 2020-10-18 22:53:52

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepe maçını değerlendirirken sahada yaşadığı ilginç bir durumu anlattı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Ozan, "Milli Takım'dan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Hem ofansif, hem defansif olarak çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz. Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu, daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

Pelkas'a Yunanistan diye seslendi

Pelkas'a yaptığı asisti anlatırken yaşanan komik bir olayı da paylaşan milli oyuncu, "Pelkas'a çok teşekkür ederim. Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.

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