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Spor Ozan Tufan Beşiktaş’a mı transfer olacak? Ozan Tufan hangi takıma gidiyor?
Spor

Ozan Tufan Beşiktaş’a mı transfer olacak? Ozan Tufan hangi takıma gidiyor?

Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın Fenerbahçe ile yollarını ayıracağı iddia edilirken, oyuncunun forma giyeceği takım da belli oldu. Peki Ozan Tufan hangi takıma gidecek? Ozan Tufan Beşiktaş’a mı transfer olacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:30:00 - 2022-04-23 11:31:33
Ozan Tufan Beşiktaş’a mı transfer olacak? Ozan Tufan hangi takıma gidiyor?

Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi. 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralananan Ozan Tufan buradaki performansıyla  göz doldurmuştu. Vitor Pereira döneminde gözden düştü. Ozan Tufan’ın yeni takım arayışına da başladığı iddia edildi.

Ozan Tufan beşiktaş’a mı gidecek?

İsmail Kartal'la yaşadığı anlaşmazlık sonrası Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan tecrübeli orta sahanın transfer için ezeli rakiple anlaştığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında. Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek.

Ozan Tufan Kimdir?

Fenerbahçe takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 80 kilo olan Ozan Tufan, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 2 maça çıkan Ozan Tufan, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ozan Tufan, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

 

Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında? Ozan Tufan hangi takımlarda oynadı?
Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında? Ozan Tufan hangi takımlarda oynadı?

Biyografi

Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında? Ozan Tufan hangi takımlarda oynadı?

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