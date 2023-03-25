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Spor Ozan Tufan adım adım Süper Lige geliyor! İngiltere'de kalıcı değil...
Spor

Ozan Tufan adım adım Süper Lige geliyor! İngiltere'de kalıcı değil...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:29:00 -
Ozan Tufan adım adım Süper Lige geliyor! İngiltere'de kalıcı değil...

İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan için sezon sonu yol ayrımı kararı verildi. İngiltere'den Türkiye'ye dönmesi kesin olan milli futbolcu için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Bu sezonun başında siyah-beyazlıların ilgilendiği fakat bonservis konusunda anlaşılamadığı için iptal olan transferin bitmesi an meselesi...

İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan için sezon sonu yol ayrımı kararı verildi. İngiltere'den Türkiye'ye dönmesi kesin olan milli futbolcu için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Bu sezonun başında siyah-beyazlıların ilgilendiği fakat bonservis konusunda anlaşılamadığı için iptal olan transferin bitmesi an meselesi...

Beşiktaş'ta Ozan Tufan sesleri... Sezon başında ve devre arasında Beşiktaş'ın istediği hatta Şenol Güneş'in ısrar ettiği Ozan Tufan transferi gerçekleşmek üzere.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den kesin olarak ayrılacak Ozan Tufan'ın yeni rotasının Türkiye olacağı öğrenildi. Dil problemi nedeniyle İngiltere'de mutlu olamayan Ozan Tufan'ın menajerine talimat verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Türk pasaportu nedeniyle Beşiktaş'ın rotasyonda düşündüğü Ozan Tufan ile ön görüşme yapıldı. Şenol Güneş faktörünün Ozan Tufan'ı ikna etmekte ön plana çıktığı anlaşmada, Hull City'e yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek siyah-beyazlılar, milli yıldızı kadrosuna katacak.
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