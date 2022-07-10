Ozan Kabak Süper Lige geri dönüyor!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, taraftarlar gerçekleştirilecek olan transferleri merak ediyor. Sarı - kırmızılılarda Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından defans hattına takviye yapılması planlanırken sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak'ın geri dönüş ihtimalinin gündeme geldiği öğrenildi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanırken, sarı - kırmızılı yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya satan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrilmişti.

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın, Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen ve satış listesine konulan eski oyuncusu Ozan Kabak ile ilgilendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.

7 Temmuz günü kulübe dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı. Yine Alman basınında çıkan haberlere, Schalke 04 maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçti.

Galatasaray savunmaya Abdülkerim'i almasına karşın Schalke'nin milli futbolcuyu satış listesine koymasıyla Ozan Kabak'ın kiralanması gündeme geldi.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ozan Kabak tekrar sağlıklı olduğu için oldukça memnun. Geçen sezon kiraladığımız oyuncularımız Ozan, Harit ve Matondo bütçemiz için ağır taşlar. Bu mali durum içinde, geleceğe ilişkin çabuk karar almalıyız"

22 yaşındaki Ozan Kabak son iki sezonda, önce Liverpool ardından da Norwich City'ye kiralanmıştı. Başarılı stoper geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 maçta mücadele etti.

Galatasaray'ın bu gelişmelerinin ardından Alman kulübü ve Ozan'la görüşmelere başladığı bildirildi.

ÖNCE STUTTGART SONRA SCHALKE

Ozan'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor. Ozan Kabak, G.Saray'dan 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, oradan da 15 milyon Euro'ya Schalke'ye transfer oldu.

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