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Ozan Kabak, Stuttgart'a transfer oluyor

- Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Alman temsilcisiyle görüşmelere başladığını duyurdu

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
Ozan Kabak, Stuttgart'a transfer oluyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oluyor.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Uzun yıllar altyapısında forma giydiği Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev alan Ozan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 90 dakika forma giydi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Ozan Kabak
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Stuttgart
  6. SÜPERLİG

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