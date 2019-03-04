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Ozan Kabak, performansıyla Alman basının gündeminde

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga), Stuttgart’ın sahasında Hannover 96’yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak’ın performansı, Alman basınında geniş yer aldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:24
Ozan Kabak, performansıyla Alman basının gündeminde

 Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga), Stuttgart’ın sahasında Hannover 96’yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak’ın performansı, Alman basınında geniş yer aldı.

Sky Sport'un internet sitesinde "Kabak Hannover 96’ya karşı Bundesliga'da tarih yazdı." başlığıyla verilen haberde, Ozan'ın Bundesliga’da attığı iki golle tarih kitaplarında yerini aldığı belirtildi.

Haberde, Ozan’ın Bundesliga’da bir maçta iki gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Hakan Çalhanoğlu’nun elinden aldığı, aynı zamanda Neven Subotic’in, bir maçta iki kafa golü atan en genç futbolcu unvanı ele geçirdiği ifade edildi.

Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak’ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi.

Ozan’ın bu unvanı 1992-1993 sezonunda Karlsruhe’nin Bochum ile 2-2 berabere kaldığı maçta 19 yaş ve 89 günlükken iki gol atan Jens Nowotny’den aldığı belirtilen haberde, Türk futbolcunun Stuttgart Kulübünün yöneticisi Thomas Hitzelsperger tarafından da övüldüğü kaydedildi.

Hitzelsperger, Ozan’ın yaşına göre çok ağırbaşlı olduğunu aktararak, “Onun ne kadar olgun olduğuna şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Stuttgarter Nachrichten gazetesinin “Ozan Kabak, Weinzierl ekibinin başarısına öncülük etti." başlığıyla duyurduğu haberde, 18 yaşındaki futbolcunun "maçın oyuncusu" sıfatını hak ettiği belirtildi.

Genç oyuncunun maçta iki kafa golünü attığına işaret edilerek, güçlü bir performans sergilediği ve iyi pozisyon aldığı kaydedildi.

Öte yandan Bundesliga’nın resmi sayfası Ozan Kabak’ı "haftanın kadrosuna" aldı.

Ozan Kabak devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon avro bonservis ücretiyle Stuttgart’ta transfer edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:24
  1. Almanya
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  3. Ozan Kabak

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