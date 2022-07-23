Ozan Kabak hangi takma gitti? Ozan Kabak’ın yeni takımı hangisi?

Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu. Hoffenheim’den yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya basınına göre, Hoffenheim, milli oyuncu için Schalke 04'e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Milli formayı 17 karşılaşmada giyen Ozan Kabak, geçen sezon kiralık olarak gittiği İngiltere temsilcisi Norwich City'de ise 11 lig maçında görev almıştı.

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Muhammed Kabak (d. 25 Mart 2000; Çankaya, Ankara), stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Hoffenheim'da forma giymektedir. Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 gol kaydetti. 1 Şubat 2021'de 2020-21 sezonunun geri kalanı için kiralık olarak Liverpool'a imza attı. Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. 17 Kasım 2019 tarihinde Andorra karşısında ilk defa Türkiye A millî takımı formasını giydi.