Ozan Kabak, Bundesliga'yı sallıyor

Sezon başında 5 milyon Euro gibi cüzi bir miktara Schalke'den, Hoffenheim'ın yolunu tutan Ozan Kabak, yeni takımında oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Mavi-Beyazlılar'daki macerasına harika başlayan milli futbolcu, çıktığı 9 mücadelede 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bu sezon savunmadaki güven veren görüntüsünün yanında skorer kimliğiyle de ön plana çıkan 22 yaşındaki stoper, Bundesliga'nın 8. haftasında en iyi performans gösteren isimlerin arasında kendine yer buldu.

Hertha Berlin maçında asist yaptı

Milli futbolcu, takımının 8.hafta maçında Hertha Berlin ile deplasmanda oynadığı mücadele takımının beraberlik golünde asisti yapan isim oldu. Ozan, 25. dakikada Hoffenheim adına skoru dengeleyen golü kaydeden Andrej Kramaric'in sayısında asisti yapan isim oldu ve 8. haftanın en iyi 11'ine girdi.