Ozan Güven'nin reklam yüzü olduğu bankadan flaş karar

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan oyuncu Ozan Güven’e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Geçen cuma Güven’in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

Oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti.

Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı ileri sürüldü.