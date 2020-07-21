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Medya

Ozan Güven'nin reklam yüzü olduğu bankadan flaş karar

Kadına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun bütün afişlerini kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:13:00 -
Ozan Güven'nin reklam yüzü olduğu bankadan flaş karar

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan   oyuncu Ozan Güven’e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Geçen cuma Güven’in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

Oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti.

Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı ileri sürüldü.

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