Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!
Kokuşmuş mahalle diye tabir edilen magazin dünyasında her geçen gün yeni bir skandal yaşanıyor. Son olarak gayrimeşru ilişki yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Oyuncu Ozan Güven hakkında gayrimeşru ilişki yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede Güven'in 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13.5 yıla kadar cezalandırılması istendi.
Savcılık, Deniz Bulutsuz'un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.