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Özalp'taki terör saldırısında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:45:07 -
Özalp'taki terör saldırısında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u serbest bırakıldı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 37 kişiden 29'u serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Saray ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım dağıttıktan sonra Özalp ilçesine dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'na saat 12.00 sıralarında Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

Saldırıda, bir belediye çalışanı ve bir sivil vatandaşın şehit olduğu, bir belediye personelinin de yaralandığı hatırlatılan açıklamada, saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 38 şüpheliden 37'sinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, jandarmada sorguları tamamlanan 29 şüphelinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı, gözaltı süresi uzatılan 8 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili "gizlilik kararı" alındığı da aktarıldı.

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