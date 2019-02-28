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Özalp’de kök hücre ve kan bağışı konulu konferansı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde kök hücre ve kan bağışı konu konferans düzenlendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:31
Özalp’de kök hücre ve kan bağışı konulu konferansı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde kök hücre ve kan bağışı konu konferans düzenlendi.


Kızılay Van Şubesi, Özalp Sağlık İlçe Müdürlüğü ve Özalp Devlet Hastanesi tarafından Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda kök hücre ve kan bağışı konu konferans düzenlendi. Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Kemal Yıldız ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver’in konuşmacı olarak katılması başlayan konferans Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Barış Özyaşar’ın konuşması ile başladı. Dr. Özyaşar, “Kök hücre nakli özellikle hematoloji ve onkoloji hastalıklarında önemli bir tedavi yöntemi sahip olup hastalar için umut kaynağı olmuştur. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de kök hücre nakli yapılan hasta sayı çok az. Bunun için sizlerin teşvikleri farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.


Daha sonra konuşmacıların kök hücre ve kan bağışı hakkında katılımcılar bilgi verildi. Düzenlenen konferans ilçe kurum amirleri ve müdürleri, mahalle muhtarı ve çok sayı vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:31
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