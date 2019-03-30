Özalp yerel seçim 2019 sonuçları | Özalp belediye seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı
Özalp yerel seçim sonuçları 2019 | Van Özalp belediye seçim sonuçları oy oranları. Van Özalp İlçesi seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Tüm yurtta olduğu gibi Van Özalp’da seçmenler de 2019 yerel seçim Özalp sonuçlarını merak ediyor. 31 Mart 2019 İpekyolu yerel seçim sonuçlarına göre Özalp’da kim kazandı? 2019 yerel seçim partilerin Van Özalp oy oranları, 31 Mart 2019 Van geneli yerel seçim sonuçları. Van Özalp 31 Mart seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart Van seçim sonuçları, Millet İttifakı Cumhur İttifakı oy oranı, HDP oy oranı ile diğer partilerin aldığı oylar son dakika seçim gelişmeleri seçim 2019 sayfamızda.30 Mart 2019 Cumartesi 17:26
Özalp yerel seçim sonuçları 2019 | Van Özalp belediye seçim sonuçları oy oranları. Van Özalp İlçesi seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Tüm yurtta olduğu gibi Van Özalp’da seçmenler de 2019 yerel seçim Özalp sonuçlarını merak ediyor. 31 Mart 2019 İpekyolu yerel seçim sonuçlarına göre Özalp’da kim kazandı? 2019 yerel seçim partilerin Van Özalp oy oranları, 31 Mart 2019 Van geneli yerel seçim sonuçları. Van Özalp 31 Mart seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart Van seçim sonuçları, Millet İttifakı Cumhur İttifakı oy oranı, HDP oy oranı ile diğer partilerin aldığı oylar son dakika seçim gelişmeleri seçim 2019 sayfamızda.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri son dakika Van sonuçları. Van’da AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı), CHP’li Nurettin Beyaz (Millet İttifakı) ile partilerinin aday gösterdiği HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, Saadet Partisi Fethullah Erbaş Van büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti Van oy oranları anlık olarak haberimizde yer alacak. İşte 31 Mart akşamı ilk Van Özalp sonuçları...
AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Özalp seçim sonuçları da son dakika haberleriyle yeniakit.com.tr seçim 2019 özel sayfasında. Van Özalp’da partiler ittifak kurarak aday çıkardı. AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) AK Parti Özalp belediye başkan adayı Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları ismiyle seçime girerken HDP Özalp belediye başkan adayı Yakup Almaç ile seçimde zaferi kovalayacak. Özalp’da AK Parti, HDP, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne? 31 Mart İpekyolu yerel seçim sonuçları an be an haberimizde.
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Van’da oy kullanma saatleri
2019 Van oy kullanma saatlerini haberimizde bulabilir YSK'nın konu hakkındaki açıklamasının detaylarını öğrenebilirsiniz. Van seçim sonuçlarını da haberimizdeki linke tıklayarak takip edebilirsiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 58 milyon seçmen oy kullanacak. Van'da ise 653,678 seçmen belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu güneşin doğma ve batma saatlerini göre illerin oy kullanma saatlerini açıkladı. Van oy kullanma saatleri 07:00’da başlayıp 16:00’da sona erdi.
AK Parti Van belediye başkan adayları
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)
Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)
Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)
Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)
Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)
Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)
Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)
Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)
Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)
İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)
Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)
Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)
Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)
Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)
CHP Van belediye başkan adayları
Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz
Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl
Başkale: İbrahim Teyfun
Çaldıran: Muhammed Aladağ
Çatak: Abdulcelil Temel
Edremit: İdris Takva
Erciş: Ekrem Uçak
Gevaş: Musa Baran
Gürpınar: Selim Karakuş
İpekyolu: Sinan Solmaz
Muradiye: Yavuz Demir
Özalp: Oktay Sağlam
Saray: Şaban Günbaş
Tuşba: İzzet Kartal
İYİ Parti Van belediye başkan adayları
Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın
Bahçesaray : Cevdet Görünüş
Başkale: Şermin Bozkurt
Çaldıran: Harun Bayrak
Edremit: Nedim Polat
Gevaş: Selahattin Nergis
Gürpınar: Çetin Melat
İpekyolu: Abdullah Akbaş
Muradiye: Zafer Çelik
Tuşba: Ejder Koç
HDP Van belediye başkan adayları
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan
Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut
Başkale: Erkan Acar
Çaldıran: Leyla Atsak
Çatak: Murat Bozdemir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Erciş: Yıldız Çetin
Gevaş: Veysi Şeker
Gürpınar: Rojbin Akdağ
İpekyolu: Azim Yacan
Muradiye: Yılmaz Şalan
Özalp: Yakup Almaç
Saray: Caziye Duman
Tuşba: Yılmaz Berki
Saadet Partisi Van belediye başkan adayları
Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş
Bahçesaray: Hasan Birgül
Başkale: İrfan İlhan
Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran
Çatak: Abdüssamet Keskin
Edremit: İdris Aksona
Erciş: Murat Demir
Gevaş: Kemal Kuşci
Gürpınar: Mehmet Engin Güngör
İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş
Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu
Özalp: Nihat Güler
Saray: Mehmet Bildirici
Tuşba: Tarık Cerlet
Van 2014 yerel seçim sonuçları
BDP adayı Bekir Kaya % 53.1
AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.
SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3
Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 53
AK Parti % 31
SP % 11
Başkale 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 90
AK Parti % 7
Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 58
AK Parti % 37
BDP % 1
Çatak 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 67
AK Parti % 29
SP % 1
Edremit 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 50
AK Parti % 41
SP % 2
Erciş 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 49
AK Parti % 42
DP % 2
Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 47
BDP % 47
SP % 2
Özalp 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 71
AK Parti % 25
Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları
HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5
AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3
MHP % 3.07
CHP % 2.59
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