Özalp yerel seçim 2019 sonuçları | Özalp belediye seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Özalp yerel seçim sonuçları 2019 | Van Özalp belediye seçim sonuçları oy oranları. Van Özalp İlçesi seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Tüm yurtta olduğu gibi Van Özalp’da seçmenler de 2019 yerel seçim Özalp sonuçlarını merak ediyor. 31 Mart 2019 İpekyolu yerel seçim sonuçlarına göre Özalp’da kim kazandı? 2019 yerel seçim partilerin Van Özalp oy oranları, 31 Mart 2019 Van geneli yerel seçim sonuçları. Van Özalp 31 Mart seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart Van seçim sonuçları, Millet İttifakı Cumhur İttifakı oy oranı, HDP oy oranı ile diğer partilerin aldığı oylar son dakika seçim gelişmeleri seçim 2019 sayfamızda.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri son dakika Van sonuçları. Van’da AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı), CHP’li Nurettin Beyaz (Millet İttifakı) ile partilerinin aday gösterdiği HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, Saadet Partisi Fethullah Erbaş Van büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti Van oy oranları anlık olarak haberimizde yer alacak. İşte 31 Mart akşamı ilk Van Özalp sonuçları...

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Özalp seçim sonuçları da son dakika haberleriyle yeniakit.com.tr seçim 2019 özel sayfasında. Van Özalp’da partiler ittifak kurarak aday çıkardı. AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) AK Parti Özalp belediye başkan adayı Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları ismiyle seçime girerken HDP Özalp belediye başkan adayı Yakup Almaç ile seçimde zaferi kovalayacak. Özalp’da AK Parti, HDP, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne? 31 Mart İpekyolu yerel seçim sonuçları an be an haberimizde.

Van’da oy kullanma saatleri

2019 Van oy kullanma saatlerini haberimizde bulabilir YSK'nın konu hakkındaki açıklamasının detaylarını öğrenebilirsiniz. Van seçim sonuçlarını da haberimizdeki linke tıklayarak takip edebilirsiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 58 milyon seçmen oy kullanacak. Van'da ise 653,678 seçmen belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu güneşin doğma ve batma saatlerini göre illerin oy kullanma saatlerini açıkladı. Van oy kullanma saatleri 07:00’da başlayıp 16:00’da sona erdi.

AK Parti Van belediye başkan adayları

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)

İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)

Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)

Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)

Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)

Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

CHP Van belediye başkan adayları

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ

Çatak: Abdulcelil Temel

Edremit: İdris Takva

Erciş: Ekrem Uçak

Gevaş: Musa Baran

Gürpınar: Selim Karakuş

İpekyolu: Sinan Solmaz

Muradiye: Yavuz Demir

Özalp: Oktay Sağlam

Saray: Şaban Günbaş

Tuşba: İzzet Kartal

İYİ Parti Van belediye başkan adayları

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt

Çaldıran: Harun Bayrak

Edremit: Nedim Polat

Gevaş: Selahattin Nergis

Gürpınar: Çetin Melat

İpekyolu: Abdullah Akbaş

Muradiye: Zafer Çelik

Tuşba: Ejder Koç

HDP Van belediye başkan adayları

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut

Başkale: Erkan Acar

Çaldıran: Leyla Atsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki

Saadet Partisi Van belediye başkan adayları

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan

Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran

Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdris Aksona

Erciş: Murat Demir

Gevaş: Kemal Kuşci

Gürpınar: Mehmet Engin Güngör

İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş

Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu

Özalp: Nihat Güler

Saray: Mehmet Bildirici

Tuşba: Tarık Cerlet

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 53

AK Parti % 31

SP % 11

Başkale 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 90

AK Parti % 7

Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 37

BDP % 1

Çatak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 29

SP % 1

Edremit 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 50

AK Parti % 41

SP % 2

Erciş 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 42

DP % 2

Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

BDP % 47

SP % 2

Özalp 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 71

AK Parti % 25

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59