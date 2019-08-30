Özalp kaymakamı Çelik göreve başladı Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Özalp Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Çelik, göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Özalp Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Çelik, göreve başladı.

Son mülki idare amirler kararnamesiyle Diyarbakır’IN Lice Kaymakamlığı görevinden Özalp Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Çelik göreve ilçeye geldi. Hükümet Konağında kurum amirleri tarafından karşılananKaymakam Çelik, görev makamın kurum amirleri tanıştı makamında tebrikleri kabul etti.

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