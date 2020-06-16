  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Özalp ilçesinde 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince atlı kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:50:18 -
Özalp ilçesinde 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince atlı kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Haziran 2020 tarihinde Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi’ne uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçıların kullandığı güzergahta operasyon planlandı. Güzergahta atlı kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı