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Özakcan; "Partim değişse de benim yönetim anlayışım değişmez"

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M.

22 Mart 2019 Cuma 14:57
Özakcan; "Partim değişse de benim yönetim anlayışım değişmez"

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti(DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan’a İmamköylü Çete Ayşe’lerden yoğun ilgi gördü.


Yaklaşan 31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren DP’li Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İmamköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özakcan burada,milli mücadelenin kadın kahramanlarından Çete Ayşe’nin hemcinsleri İmamköylü kadınlardan yoğun sevgi ve ilgiyle karşılandı. İmamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Direk, Efeler Belediyesi’nin kurucu Başkanı Mesut Özakcan ile 5 yıldır uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Geçmişte hizmet ettiği partiden ayrılarak Demokrat Partiden aday olmasını eleştirenlere cevap veren Başkan Özakcan,” 300 bin nüfusumuza 5 yıldan bu yana yoktan var ettiğimiz Efeler Belediyemiz ile sizlere hizmet vermeye çalıştık, sizlerin emrinde olduk. Yerel seçimler bir parti seçimi değildir. Bu seçim sizlerin seçimi, Efeler halkının seçimi. Efeler halkımız ne karar verirse başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Bu seçimde milli iradenin ne demek olduğunu gösterdiğimiz bir seçim olacak. Türkiye’ye örnek olacak bir demokrasi dersi verdiğimiz bir seçim olacak. Gerçek CHP’li dostlarıma sesleniyorum. Mesut Özakcan partiden istifa etmekle düşüncesi, dünya görüşü, hayat felsefesi, yönetim anlayışı değişmez. Mesut Özakcan yine Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyete bağlı, demokrasi inancı olan bir arkadaşınız olarak Efeler Belediyesi’ni yönetmeye devam edecektir. Bugüne kadar bizim yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın da teminatıdır. Bu gerçeği zaten bütün Efeler halkımız biliyor, konuşuyor. İnanıyorum önümüzdeki seçimlerde tüm Efeler halkımızla birlikte yönetimde nasıl bir demokrasi anlayışı yaşama geçirmiş isek sandıkta da bunun sonucunu hep birlikte göreceğimize inanıyorum” dedi.



İmamköy mahallesi’ne yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek sözlerine devam eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Hizmete açmış olduğumuz İmamköy Mesire alanını önümüzdeki dönem daha da geliştireceğiz. Aydınımızın cazibe merkezi haline getireceğiz.Kadınlarımızın ürettiği yerel ürünlerini satacakları, aile ekonomisine katkı sağlayacakları alanlar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.


İnsanlara tepeden bakan biri olmadığını dile getiren Özakcan,” Biz yerin karıncasıyla da biriz, sizlerle de biriz. Gönül birliği içinde olduğumuz gibi 31 Mart günü sandıkta da birlikte olalım” diyerek İmamköylü vatandaşlardan destek istedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:57
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