Öz Sağlık İş Sendikası Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından memnun!

YENİ AKİT / ANKARA

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz” ifadelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sert yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn’ın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in sevindirici açıklamaları, gelecek günler adına emekçiler için umutlarının yeşerdiği günlerin başlangıcı olduğunu, belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın; ‘Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz, Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz’ açıklaması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in; Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar olduğu, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasının belirleneceği, Ayrıca Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünün biraz daha iyileştirileceği, Enflasyon sorununu aşacak çeşitli iktisat politikalarının uygulandığı, enflasyonun karşısında özellikle çalışanları, emekçileri ve kamu personelleri ile emeklileri koruyacak tedbirlerin alınması için çalışmaların yapıldığı, Çalışanlara dönük koruyucu politikaların devreye sokulması gerektiği, önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesinin yapıldığı zaman çalışanları, emeklileri enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı düzenlemelerin yapılacağı, Türkiye tarihinde ilk defa bütün ücretlerden asgari ücret kadar verginin kaldırıldığı, enflasyon karşısında asgari ücreti yüzde 50 artırarak asgari ücretlinin korunduğu, ayrıca bunun dışında asgari ücretten verginin kaldırılmasının tarihsel bir adım olduğu, 60-70 yıldır konuşulan ve talep edilen mevzunun gerçekleştirildiği, Emekçileri koruyacak programların hazırlandığı ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği ve tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacağı” şeklindeki açıklamalarından, sendika olarak büyük memnuniyet duyulduğunu, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında dar gelirlinin, işçinin, emekçinin ve mazlumun yanında olduğunu üzerini çizerek söylemesi ve bu kesimlerin refahı için gereken her şeyin yapılacağını ve asla enflasyona ezdirilmeyecekleri şeklindeki açıklamaları da son derece önemli ve takdire şayandır. Kendilerine minnettarız” dedi.