Öz kaynaklarla dışa bağımlılık bitirildi! Kocaeli artık kendi tabelasını üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kamuda tasarruf sağlamak adına üretim süreçlerini kendi bünyesine taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı numarataj birimi tarafından hayata geçirilen proje ile geçmiş yıllarda ihale edilerek dışarıdan hizmet alımıyla basılan tabela dönemine son verildi. Büyükşehir envanterine kazandırılan son teknoloji baskı makinesi sayesinde, Kocaeli’nin tüm kapı ve sokak tabelaları artık büyükşehirin kendi öz kaynakları ve uzman personeliyle üretiliyor.

Kocaeli’ye yakışan modern ve estetik tasarım

Üretim aşamasından montaj sürecine kadar tamamen büyükşehir ekiplerinin imzasını taşıyan yeni tabelalar, kentin kimliğine modern dokunuş kazandırdı. Mahalle, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı kapı ve sokak adres tabelaları, artırılan görsel kalitesi ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tasarımları tamamlanan yeni nesil tabelalar, yine Büyükşehir Belediyesi’nin saha ekipleri tarafından 12 ilçede titizlikle monte ediliyor.

5 bin sokak, 10 bin kapı tabelası monte edildi

Kendi üretimine geçişle birlikte büyük bir ivme yakalayan büyükşehir belediyesi, sadece 1 yıl gibi kısa sürede Kocaeli genelinde rekor bir montaj hacmine ulaştı. Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra başta olmak üzere ilçe ilçe sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 bin sokak tabelası montajı gerçekleştirildi. Binaların adres bilgilerinin daha kolay ve doğru şekilde bulunabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ise 10 bin yeni kapı tabelası monte edildi.

1 yılda 15 bin tabela yenilendi

Böylelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi üretim gücünü sahadaki hızlı uygulamalarla birleştirerek bir yılda 15 bin tabelalık önemli bir çalışmayı tamamladı. Büyükşehir, hem zamandan hem de bütçeden sağladığı büyük tasarrufla kentin 12 ilçesindeki cadde ve sokakları yenilemeye, şehre estetik bir kimlik kazandırmaya kararlılıkla devam edecek.