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Öz disiplin nasıl kazanılır?

Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu, "Öz disiplini sağlayabilmenin için en önemli koşulu, hedefin belirgin olmasıdır. Hedefin netliği ve sonucun kişiye sağlayacağı faydaların belirgin olması öz disiplini korumayı kolaylaştırır." dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:50
Öz disiplin nasıl kazanılır?

Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu, öz disiplin hakkında şu bilgileri verdi:

Hayatınızda hoşnut olmadığınız şeyler varsa ve yaşamınızdan aldığınız tatmin azaldıysa bazı davranış ve düşünce alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Düşünce ve davranış alışkanlıklarınız aynı kaldıkça kendinizi tekrar eder, hep aynı şeyleri yaşarsınız. Yaşamınız, seçimleriniz ve attığınız adımlar hep birbirine benzer.

ÖZ DİSİPLİN ZORLUKLAR KARŞISINDA YILMAMAKTIR

Yaşamın değişmesi için bazı davranışların alışkanlık haline gelmesi gerekir. Bu davranış alışkanlıklarını edinme süreci öz disiplin gerektirir. Öz disiplin, bir hedef belirleyip o hedefe ulaştıracak davranışları yapmak ve istikrar sağlayabilmektir. Öz disiplin, hedefe ulaşma sürecinde yaşanan zorluklar karşısında vazgeçmemektir.

İŞ HAYATI İÇİN ÖZ DİSİPLİN ŞART!

Öz disiplini sağlayabilmenin için en önemli koşulu, hedefin belirgin olmasıdır. Hedefin netliği ve sonucun kişiye sağlayacağı faydaların belirgin olması öz disiplini korumayı kolaylaştırır. Öz disiplinli olabilmek için hedefe dair ‘‘Bu zorlu yoldan neden çıkmayayım?’’, ‘‘Neden vazgeçmeyeyim?’’ sorularının yanıtının tatmin edici olması gerekir. Öz disiplinin sağlanamamasının en temel sebebi, hedefin ve ulaşılacak ödülün belirgin olmayışıdır.  Bir davranışın süreklilik kazanabilmesi ve zorluklar karşısında vazgeçilmemesi için tüm bu sürecin sonunda elde edilecek ödülün farkında olunmalıdır. Örneğin; başarılı bir iş hayatı için öz disiplin şarttır. Başarıya ulaşmak; zaman yönetimini, uzun toplantıları, alınması gereken eğitimleri, disiplinli ve özverili bir çalışmayı gerektirir. Bu süreç kimi zaman yorucu olabilir. Motivasyon kırılabilir. ‘‘Neden bu kadar çabalıyorum?’’ sorusuna ‘‘iyi bir iş adamı veya kadını olacağım ve bu bana pek çok yönüyle çok iyi gelecek’’ şeklinde verilen yanıt öz disiplini sağlamanıza yardımcı olur.

ÖZ DİSİPLİN SAHİBİ OLAN BİRİ KİLO VERİRKEN DE ÇOK ZORLANMAZ

Kilo vermek için de öz disiplin şarttır. Pek çok lezzetli yiyecekten uzak durulacak, düzenli spor yapılacak, seçimli beslenilecek vb. Bu süreç pek çok zaman zorlayıcı olabilir. ‘‘Neden kilo vermeye çalışıyorum?’’ sorusunu kendinize sorarak, bu yola neden girdiğinizi, kilo verdiğinizde kendinizi nasıl hissedeceğinizi düşünürseniz öz disiplininizi koruyabilirsiniz.

ÖZ DİSİPLİN SAĞLAMAK İÇİN... 

Hedef belirlenmelidir. Hedefim ne? Neye ulaşmak istiyorum? Hedefe ulaştıracak davranış alışkanlıkları belirlenmelidir. Hedefime ulaşmak için neler yapmalıyım? Hangi adımları atacağım? Hedefe ulaşılacak zamanın planlanması. Ne kadar sürede hangi noktaya ulaşacağım? Hedefe ulaşmanın tatmin ediciliği içselleştirilmelidir. Ödülüm ne? Neye ulaşacağım? Ulaşınca neler hissedeceğim? Hedefe giden yoldan çıkmaya sebep olacak faktörlerin farkında olunmalı ve onlarla mücadele edilmelidir.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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