Öz çekim yapmak isterken kayalıklardan düştü
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.
Babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi. Kayalıklara çıkan genç, dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü. Kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.