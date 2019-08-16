0553 313 94 23

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba, Erzurum’da

Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Erzurum’a geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:18
Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba, Erzurum’da

Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Erzurum’a geldi.


Sendika il binasında basın toplantısı düzenleyen Gülbaba, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında imzalanan kamu işyerleri toplu sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Gülbaba,şunları söyledi: “2019-2020 yıllarını kapsayan kamu işyerleri toplu sözleşmesinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında, imzalandığını yapılan ortak açıklamalardan öğrenmiş bulunmaktayız. Toplu İş sözleşmesi çalışanları iki yılda bir yakalayabildiği tek imkân olarak elbette ki iyi değerlendirmek zorunda olduğumuz tek olgudur. Zira üzerinden iki yıl geçmiş eski sözleşmenin doğru yapılması hem de yaşanacak yeni iki yılın doğru planlanması emekçiler açısından yaşamsal önem arz etmektedir.Bu nedenle toplu iş sözleşme süreçleri sıradan pazarlıkların değil gerçekçi müzakerelerin ayaküstü ve anlık tepkilerin değil ortak aklın ve emeğin devrede olduğu platform niteliğinde olmalıdır. İşletme gereksinimlerinin ve çalışan haklarının bütün boyutlarıyla müzakere edileceği bu süreçlerin bir konfederasyon tarafından üç beş puanlık zam pazarlığına indirgenmesi ülkemize de emekçilere de haksızlıktır. İşyeri ve işletmelerin özel koşullarını çalışanların farklı pozisyon ve beklentilerini üretim ve hizmet süreçlerinin gereklerini görmezden gelen tek tipçi bu anlayışın ne çalışma huzuruyla ne de endüstriyel demokrasiyle bir alakası yoktur. Muhatap konfederasyonun söylem ve eylem çelişkisi bir yana ‘’nasıl olsa rahatım yerinde’ düşüncesi ile çalışanları dikkate almama politikası maalesef devam etmektedir.’’


Gülbaba, “Yapılan protokolün ve yaşanan enflasyon ne çalışanların reel alım gücündeki yıpranma ne de vergi dilimleriyle yaşanan ücret kayıpların bir çözüm getirmediği açıktır. Ayrıca 02 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçen ancak yığınlarca sorun ve ciddi ekonomik kayıplar yaşayan yüz binlerce çalışanın protokol dışında tutulması kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Zaten konfederasyon başkanının ‘’Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle’’ cümlesi her şeyi yeterince iyi anlatmaktadır. Bu sözleşme ülkenin ve çalışanların yaşadığı reel ekonomik süreçlerin bir yansıması asla değildir. Tam 16 aydan beri, sıkıntı yaşayan çalışanların bu protokolle sistematik bir şekilde cezalandırılmalarının devamına sebep olunmuştur. Muhatap konfederasyon kendi iddiaları ile ters düşmüş çalışanların bir kez daha mağdur edilmesine sebep olmuştur. Varlığını emeğe borçlu olanların ve elindeki her şeyi çalışanlar üzerinden sağlayanların bu yaptıklarını bütün çalışanlar sağlıklı bir şekilde değerlendirmeli ve artık sonuçlandırmalıdır. İşyeri işyeri dolaşıp ajite edici konuşmalarla ve manipülatif söylemlerle çalışanları etkilemeye alışan, sosyal iletişim ağlarından propaganda ve algı üreterek, hükümet başta olmak üzere herkesi suçlayan bu yapının tanındığını artık görmek istiyoruz. Tüm çalışanların emeklerine ve geleceklerine sahip çıkma iradesini ortaya koymalarının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Kamuda işini özveriyle yapan ancak taşeron sistemindeyken yıllardır büyük mağduriyetler yaşayan çalışanların sorunlarının hala çözülmemiş olması, dahası 2020’nin sonuna ertelenmiş olması büyük haksızlıktır. Kamuda eski yeni kadrolu ayrımı asla doğru değildir. Hükümetimizin ve özellikle aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 112.mdadesinde yazılı olan kamu çerçeve protokolünü 2Nisan2018 tarihinde kadro alan çalışmalar adına 1 Ocak 2019, 31 Ekim 2020 aralığında devreye sokması talebimizi yineliyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz ve eylemlerimiz devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest bırakılan İran tankeri Grace 1’e yeni isim
    1. Serbest bırakılan İran tankeri Grace..
    2. "İsimsiz yetkili"yi konuşturan..
    3. Filipinler’de turistlere yılan masajı
    4. Marmara Depremi sonrası 730 bin bina..
    5. Kanser hastası miniklere hastanede..
    6. OYAK, British Steel’i satın alıyor, ön..
    7. Mezitli Belediyesi Su Parkı, bayramda..
    8. Dubai’den Antalyalı işadamlarına..
    9. Gram altın 270 lira seviyelerinde
    10. Çamura saplan inek itfaiye ekipleri..
    11. Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi
    12. Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong..
    13. Bakan Akar ve kuvvet komutanları..
    14. Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu
    15. Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak
    16. BM: İdlib’de 500 kişi öldü
    17. Kırklareli’de sürek avı
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    19. "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi..
    22. Aydın ASKİ’den İkizdere Barajı..
    23. Aşkale’de “Sılada 3 gün” etkinliği
    24. Ayakkabı kutularından tabanca çıktı
    25. Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü
    26. Palandöken: “Kermes ticaret için değil..
    27. (Özel) Nişanlı çifte teşhir ürün şoku
    28. TÜSEB ödülleri için başvurular başladı
    29. (Özel) Kışın lezzeti için yazın ter..
    30. PKK sempatizanları adliyede
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler