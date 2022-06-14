Öz Ağaç-İş Sendikası’nın düzenlediği resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu!

YENİ AKİT ANKARA

Öz Ağaç-İş Sendikası’nın çocukları için düzenlediği “Yurtta Barış Dünyada Barış” temalı resim yarışması 5 bin 871 çocuğun gönderdiği birbirinden güzel resimler ile tamamlandı.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, “Resim yarışmamıza katılan 5 bin 871 çocuğumuzun tamamına sürpriz hediyeler gönderilmiş olup, her işyerimizden katılım oranına göre dereceye girenlere Büyük ödül olarak 10”(İNÇ) DERİ KILIFLI TABLET BİLGİSAYAR ayrıca TÜRKİYE 1.SİNE 2.000 TL, TÜRKİYE 2.SİNE 1,500 TL, TÜRKİYE 3.SÜNE 1.000 TL PARA ÖDÜLÜ verilecektir. Sendikamız tarafından düzenlenen ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ Temalı resim yarışmasına katılarak hünerlerini gösteren tüm çocuklarımıza teşekkür eder, hediyelerini güzel günlerde kullanmalarını dileriz” ifadelerini kullandı.