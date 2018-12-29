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Oyunu kullandı! İşte Erdoğan'ın gözünden 2018'in en iyi 3 karesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek oyunu verdi. İşte Erdoğan'ın gözünden 2018'in en iyi 3 karesi...

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:00
Oyunu kullandı! İşte Erdoğan'ın gözünden 2018'in en iyi 3 karesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Üç kategoride birer fotoğraf için oy kullanan Erdoğan, "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını beğendi.

Erdoğan oyunu kullandı

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.

Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları oyladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:00
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Ak Parti Genel Merkezi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Burak Akbulut
  5. Özkan Bilgin
  6. İstanbul
  7. Türkiye
  8. Akparti

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