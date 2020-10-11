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Siyaset Oyunu kullanan Ersin Tatar'dan açıklama
Siyaset

Oyunu kullanan Ersin Tatar'dan açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sandık başına gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar oyunu kullandı. Kamera karşısına geçen Tatar açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:02:00 -
Oyunu kullanan Ersin Tatar'dan açıklama

Kıbrıs Türk halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek üzere, 1974'ten sonra 10'uncu kez sandığa gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar da, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi. Daha sonra açıklamalarda bulun Tatar, eşi Sibel Tatar ile oylarını kullandıklarını söyledi. "KKTC için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyen Tatar, KKTC'de güzel bir demokrasi olduğunu belirtti.

KKTC'de salgın sürecinin çok iyi yönetildiğine inandığını dile getiren Tatar, "Mesafe ve gerekli tedbirleri almak suretiyle oy kullanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, vatandaşlık görevlerini yapmalarını, sandık başına gitmelerini ve iradelerini kullanmalarını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, şu anda karantina altında olan ve oy kullanmayı bekleyen vatandaşların da olduğuna dikkati çekerek, "Sabahleyin test yapıldıktan sonra bugün 7 gün karantina süresini doldurdukları için çıkıp sandıklara gidip oylarını kullanmak isteyen vatandaşlarımız vardır. Sağlık Bakanlığının bir an önce bu testlerin yapılması ve süratle neticelerin çıkmasıyla sandıkların kapanana kadar bu insanlarımızın oy kullanmalarına olanak vermelerini kendilerinden rica ediyorum." dedi.

Seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, "İnşallah KKTC'nin geleceği için, halkımızın beklentilerini karşılamak üzere doğru irade sandıktan çıkar ve hep birlikte KKTC’ye sahip çıkarız." diye konuştu.

 

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