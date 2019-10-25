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Oyunlarını bozduk! Finans cephesindeki zafer böyle kazanıldı

Barış Pınarı Harekâtı sahada ve masada başarı ile sonuçlarını verirken, gündeme hiç gelmeyen bir alanda Türkiye büyük bir bilek güreşini kazanarak zafer cephesini üçe çıkardı.

25 Ekim 2019 Cuma 12:11
Oyunlarını bozduk! Finans cephesindeki zafer böyle kazanıldı

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Barış Pınarı Harekâtı sahada ve masada başarı ile sonuçlarını verirken, gündeme hiç gelmeyen bir alanda Türkiye büyük bir bilek güreşini kazanarak zafer cephesini üçe çıkardı. Bu alan finans alanıydı.

Zarar ettiler

Peki finans alanında verilen mücadele nasıl zaferle sonuçlandı? İşte adım adım finans zaferinin şifreleri: Türkiye, 9 Ekim’de barış operasyonu harekâtını başlattıktan sonra finansal alanda da yine spekülatif bazı ataklara maruz kaldı. 10 Ekim Perşembe akşamı yurtdışı kaynaklı başlatılan spekülatif ataklarla dolar 5,80’lerden 5,90 seviyesine kadar getirilen dolar/TL kurunun daha da yükselmesi yönünde kademeli TL satış talimatları verildi. Talimatların toplam TL miktarı SWAP piyasasında o anda olan TL likiditesinin çok üzerindeydi. Bir kez daha TL’de açığa satış tercih edildi. Ağustos ve mart saldırılarına verilen cevabın benzeri bir kez daha verilince bu sefer Londra’da TL’nin faizi yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı. Pazartesi gününe kadar süreci devam ettirdiler. 14 Ekim Pazartesi günü TL SWAP faizlerinin yukarı yönlü hareketini daha fazla taşıyamadılar ve 6 lira seviyelerindeki satış talimatlarını bozarak, aldıkları 5,90 seviyesinin de altında dolar bozdurdular ve başlattıkları operasyondan zarar ederek ayrıldılar.

14 Ekim Pazartesi günü finansal alanda atılan geri adımın ardından 15 Ekim Salı günü bir başka geri adım geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’ye geleceği açıklandı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin şartlarını açıkladı. Perşembe günü gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye istediği her şeyi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü AK Parti Grup toplantısında ortaya koyduğu tüm şartlar mutabakat metnine yansıdı.

Dirayetli lider Erdoğan

9 Ekim’den itibaren başlayan baş döndürücü gelişmeler sonrasında sahada ve masada kazanılan zaferlerin tesadüf olmadığı açıkça görülüyor. Sahada bu kadar güçlü olmasak istediğimizi alamazdık. Ülkesinin kapasitesini bilen, milletini çok iyi tanıyan, dünya siyasetini iyi okuyan, böyle dirayetli bir liderimiz olmasa istediklerimizi böyle alamazdık. 10 Ekim Perşembe günü devreye alınan finansal saldırılar başarıya ulaşsaydı ve dolar 7 TL seviyesine ulaşsaydı, masaya bu kadar güçlü oturamazdık.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:11
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekâtı
  3. finans
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Türkiye

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