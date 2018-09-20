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Oyunlarına bak, çocuğunu çöz

Oyunun çocuklar açısından bir çok işlevi var...

20 Eylül 2018 Perşembe 19:32
Oyunlarına bak, çocuğunu çöz

Çocuğun ruh ve beden sağlığı için ne denli önemli olduğunun farkına özellikle anneler varmış olsalardı, her gün yerleri defalarca cilalamayı bir tarafa bırakıp çocuklarıyla oyun oynarlardı. Çocukların evde oyuncaklarını özgürce dağıtmalarına izin verirler, kızmazlar ve onlarla bizzat kendileri de oynardı.

Çocuğun oyuncağa olduğu kadar arkadaşa da ihtiyacı vardır. Bilinir ki çocuklar bir arkadaş buldukları zaman oyuncağa ihtiyaç duymayabilirler. Ne onları sokağa salıvermek ne de oyuncak odasına hapsetmek fayda sağlamaz.

Çocukların oyun süreçleri gözlemlenerek onların ihtiyaçları, sorunları, özlemleri, korkuları, istekleri, kişilik özellikleri vs. hakkında bilgi edinmek mümkündür. Çocuğun ilerideki hayatını önemli derecede etkileyecek, özel eğitim ve klinik destek almasını gerektirecek bir takım doğuştan gelen kişilik farklılıkları ve davranış bozuklukları, çocuğun oyun ortamındaki tepkileri gözlemlenerek teşhis edilebilir. Hiperaktif ve atak çocuklar mesela...

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:32
  1. oyun
  2. oyunun çocuklar için önemi

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