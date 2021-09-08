Oyunla yazılım öğrenecekler

Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları’nın Açılış Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile Vadi İstanbul’da gerçekleştirildi.

Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, 42 İstanbul’un mekan sponsoru Evyap’ın Üst Yöneticisi Mehmet Evyap, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer sponsor firmaların temsilcileri de hazır bulundu.

Bakan Varank, törenin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıl önce bir beyin fırtınası etkinliği ile başlatılan bu önemli platformun bugün geniş bir aileye dönüştüğünü görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

“Diğer okul Kocaeli’de faaliyete başlayacak”

Evyap’ın mekan sponsorluğunda Vadi İstanbul’da 400 bilgisayar ile söz konusu okulu gençlerin hizmetine sunduklarını dile getiren Varank, diğer okulun ise 27 Eylül’den itibaren Kocaeli’de faaliyetlerine başlayacağı bilgisini paylaştı. Gelecek dönemde bu okulları başka illerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Varank, “7/24 açık olacak bu okullarda eğitimler tamamen ücretsiz. Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler. Bu okullarda uluslararası standardı yakalamak için de Fransız Ekol 42 markası ile iş birliğine gittik” dedi. Okulların eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Varank, “23 ülkedeki 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42 dünyanın en iyi kodlama okulları arasında sayılıyor” ifadesini kullandı.

Yüzde 100 iş bulma garantisi

Okul bünyesinde bir eğiticinin olmamasının bu okulun en önemli özelliklerinden olduğunu vurgulayan Varank, “Burada tamamen oyunlaştırılmış ve proje bazlı bir şekilde öğrencilerimiz birbirlerine hem öğretiyorlar, hem birbirlerini değerlendiriyorlar. Öğrencilerimiz kendi hızlarına ve kendi kapasitelerine göre okula devam ediyorlar. Yani bu okulu iki senede de bitirmek mümkün, üç buçuk senede de bitirmek mümkün. Şimdiye kadar bu okullarda devam eden öğrencilerin, mezun olanların yüzde 100’nün iş bulduğunu söyleyebiliriz. Bir üniversite eğitimine ihtiyaç da duyulmuyor. Aslında önden bir kodlama, elektronik eğitimine de ihtiyaç yok ve şimdiye kadar bu okullara kayıt yaptıranların yüzde 46’sı herhangi bir kodlama eğitimi almadan kayıt yaptırmış. Ama çok başarılı ve üst düzey yazılımcıları bu okullarımız mezun ediyor. Bu metodun verimliliğine biz inanıyoruz. İnşallah İstanbul’da ve Kocaeli’de yakaladığımız başarıları, eğer verimine gerçekten bizzat gözlerimizle de şahit olursak diğer şehirlerimizde de yaygınlaştırmak ve Türkiye’de çok başarılı yazılımcılar yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Video mesaj gönderdi

Açılış törenine video mesaj gönderen Ecole 42 Okulları Direktörü Sophie Viger ise 23 ülkede 36 kampüsle faaliyetlerini sürdürmekte olan Ecole 42 ağına dahil olan Türkiye’yi kutlayarak öğrencilere bu heyecanlı yolculukta başarılar diledi.