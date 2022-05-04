Oyunculuk 10 numara! Kılıçdaroğlu'nun karanlık filminin filmi çıktı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyip halkı kışkırtmaya çalışmış ve evinin elektrik enerjisi kesilmişti.

Kılıçdaroğlu devam eden süreçte, Ankara'da yaşayan 3 çocuklu Demir ailesini ziyaret etti. 4 aydır kesik olduğu iddia edilen evin elektriklerinin yalnızca Mart ayında 5 gün süre ile kesik kaldığı ortaya çıktı.

Yalandan vazgeçmedi!

Gerçekler bir bir yüzüne vurulmasına rağmen yalan siyasetinden vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin 10 aydır kesik olduğunu iddia edilen Hülya Gültepe'nin evinde de açıklamalarda bulundu.

Söylediği yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan Kılıçdaroğlu, karanlık oyununun filmini çekti.

Çirkin suçlamalarla iktidarı hedef aldı

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoya, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum." mesajını ekledi.

İktidarı çirkin suçlamalarla hedef alan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur.