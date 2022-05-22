Oyunculuğu bıraktı mı? Engin Altan Düzyatan kararını duyurdu!

2014-2019 yılları arasında "Ertuğrul Gazi"yi oynadığı "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle adını yurt dışında geniş kitlelere duyuran, "Oruç Reis" karakterini oynadığı "Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı"ndan da yakın zamanda senaryo gereği ayrılan Engin Altan Düzyatan, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Düzyatan’ın koltuk değneği kullandığı görüldü. 42 yaşındaki ünlü oyuncu, "Engin Bey geçmiş olsun. Sizi ilk defa değneklerle gördük. İyi misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar gayet iyiyim. Yan bağlarda bir yırtık var. Onunla uğraşıyorum."

"Bodrum’dan geliyorsunuz sanırım. Orada mı yaşandı bu durum?" sorusu üzerine Düzyatan, "Hayır. Bodrum’da yaşanmadı. Daha öncesinde bir set kazası geçirmiştim. Orada yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Açıklamalarım yanlış anlaşıldı"

Düzyatan, her şeyin yolunda gittiğini belirtirken, oyunculuğu bırakmadığını ve bazı çevrelerce açıklamaların yanlış anlaşıldığını vurguladı. Düzyatan oyunculuğa sadece ara verip, bir süre dinlenmek istediğini söyledikten sonra kendisini bekleyen araca bindi.

Geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum" sözleriyle, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.