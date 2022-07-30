Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şok oldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile adını duyuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik, büyük bir değişim geçirerek maneviyata yönelmişti. Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Meltem Özçelik de görenleri şaşırttı. Meltem Özçelik, ablasına benzerliğiyle gündem oldu.

Yardım derneklerinde gönüllü olarak yaptığı yardımlarla hayatını sürdüren bir çocuk annesi 39 yaşındaki Gamze Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kız kardeşi merak edildi.

Bir dönem Kiraz Mevsimi dizisinde rol alan Meltem Özçelik, son zamanlarda tekrardan gündeme geldi.

32 yaşındaki Meltem Özçelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hem ablasına olan benzerliği hem de son haliyle dikkat çekti.

Ablası gibi oyunculuğu bırakıp tesettüre giren Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya başladı.