Oyuncu Şinasi Yurtsever: Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum

Macaristan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından kentle ilgili yaptığı alçak paylaşıma pek çok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Bunlardan biri de oyuncu Şinasi Yurtsever oldu. Yurtsever tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

“Nesi var Bingöl'ün. Kalsaydın Macaristan'da. Pasaportunu iptal ettir o zaman böylece Bingöl damgasından kurtulursun.Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum (Üslubum için özür dilerim)”