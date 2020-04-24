  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Oyuncu Şinasi Yurtsever: Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum

Macaristan'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan bir kendini bilmezin kentle ilgili alçak paylaşımına oyuncu Şinasi Yurtsever tepki gösterdi. Yurtsever, "Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum" dedi.

2020-04-24 08:58:00 -
Oyuncu Şinasi Yurtsever: Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum

Macaristan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından kentle ilgili yaptığı alçak paylaşıma pek çok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Bunlardan biri de oyuncu Şinasi Yurtsever oldu. Yurtsever tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

“Nesi var Bingöl'ün. Kalsaydın Macaristan'da. Pasaportunu iptal ettir o zaman böylece Bingöl damgasından kurtulursun.Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum (Üslubum için özür dilerim)”

Yurt dışından getirilip karantinaya alınan şahıs hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma
Yurt dışından getirilip karantinaya alınan şahıs hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma

Gündem

Yurt dışından getirilip karantinaya alınan şahıs hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı