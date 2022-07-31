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Gündem Oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti
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Oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti

Geleneksel Türk tiyatrosu "Ustalık ve Uzmanlık Belgesi" sahibi ödüllü oyuncu Rauf Altıntak, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 21:59:00 -
Oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada "Değerli sanatçımız, geleneksel tiyatromuzun ustalarından Rauf Altıntak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Rauf Altıntak'ın cenazesi yarın (1 Ağustos) saat 10:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Oyuncu, Sarıyer Kireçburnu Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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