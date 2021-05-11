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Medya Oyuncu Murat Yıldırım'dan Filistin paylaşımı
Medya

Oyuncu Murat Yıldırım'dan Filistin paylaşımı

Ramazan ayında yaptığı yardımla büyük takdir toplayan oyuncu Murat Yıldırım, terör devleti İsrail'in Filistinlileri hedef alan kalleş saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:12:00 - 2021-05-11 18:16:18
Oyuncu Murat Yıldırım'dan Filistin paylaşımı

Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da rahat durmadı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesiyle başlayan olaylar yerini kanlı saldırılara bıraktı.

Dün akşamdan bu yana düzenlenen kalleş saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı, 115 kişide yaralandı.

Murat Yıldırım kayıtsız kalmadı

Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan ve son olarak Ramo dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım, İsrail'in zulmüne kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım "Filistin’de zulüm var çocuklara, kadınlara, babalara..." ifadelerini kullandı.

Yaptığı yardımla takdir toplamıştı

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını fırsat bilen Yıldırım, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunmuştu.

Yıldırım aracının bagaj kısmında bulunan kolileri ailelere kendisi teslim etmişti.

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