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Aktüel Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması:
Aktüel

Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması:

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazan Ar: - "Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:11:33 -
Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması:

MUĞLA (AA) - Oyuncu Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Ar, basında yer alan "Müjde Ar'ın evi kaçak çıktı" yönündeki haberlerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazdı.

Mektubunda, hakkındaki yazıların "ısmarlama haber" olduğunu ileri süren Ar, "Sitede oturduğum evim kaçak değil. Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız." açıklamasında bulundu.

Oyuncu Ar, mektubunda, "Haberdeki 'şikayetleri geri çeksin' teklifi adı altındaki tehdidi de reddettiğimi bilmenizi isterim. Bu ülke ve bu şehir, kamu gücünü vatandaşlar aleyhinde kullanan yöneticilerden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Ne mutlu ki bu tür yöneticilerin siyasetteki ömrü çok uzun olmuyor. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren oyuncu Müjde Ar, bir süre önce evinin yakınındaki bir otele ait restorandan gelen yüksek sesin, belediye ekiplerince önlenemediği ve konuya yeteri kadar özen gösterilmediğini iddia ederek, konuyu yargıya taşıdığını bildirmişti. Ar, Bodrum Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu da açıklamıştı.


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